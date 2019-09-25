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Артем Галимов: «Выступать под номером Алексея Морозова — это ответственность»

16:07
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов рассказал, каково ему выступать за казанский клуб под 95-м номером, который раньше носил Алексей Морозов.

— Выступать под номером Алексея Морозова — это ответственность, — приводит слова Галимова официальный сайт КХЛ. — Но я стараюсь играть в свой хоккей и доказывать, что по праву нахожусь здесь и сейчас. Шутки по поводу номера есть, но только положительного толка, жесткого стеба нет.

Разницу между КХЛ и ВХЛ ощутил еще на предсезонке, даже тогда, когда на тренировках выходил против наших канадцев. У нас в «Ак Барсе» все друг друга поддерживают, нет разделения на молодых и ветеранов. Никакой дедовщины.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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https://www.khl.ru

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