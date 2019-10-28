Антон Слепышев: «В НХЛ ЦСКА вышел бы в плей-офф»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев отметил, что не жалеет о возвращении в КХЛ. По его словам, ЦСКА мог бы составить конкуренцию клубам НХЛ.

— Совершенно не жалею! В НХЛ у меня конкретных предложений не было, а здесь я попал в ЦСКА, выиграл Кубок Гагарина, — цитирует Слепышева пресс-служба «армейского» клуба. - Команда у нас дружная, состоит в основном из ровесников. Мы шутим друг над другом, вместе побеждаем.

Как ЦСКА бы выглядел в НХЛ? Эта наша команда там точно бы не потерялась. Думаю, что и в плей-офф вышла бы. А дальше загадывать не имеет смысла. Согласен, что матчи КХЛ не уступают НХЛ по интенсивности. Особенно игра с московским «Динамо». На их арене канадская площадка. Было много борьбы, столкновений, бросков. Очень плотная игра на высоких скоростях. Практически в режиме нон-стоп. Удаление было всего одно, в первом периоде.