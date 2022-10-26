Андриевский вошел в тренерский штаб минского «Динамо»

Александр Андриевский пополнил тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее он уже работал в клубе. Именно в «Динамо» Андриевский начал тренерскую работу в сезоне-2006/07.

В 2009 году принял «зубров» по ходу регулярки. В дальнейшем на протяжении пяти сезонов входил в тренерский штаб: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Именно под началом Андриевского минские динамовцы выиграли Кубок Шпенглера-2009.

В КХЛ Андриевский также работал главным тренером в «Адмирале» (2015-2018 и 2021-2022), «Сибири» (2018-2019) и «Сочи» (2019-2021). Клуб из Владивостока при белорусском специалисте дважды выходил в плей-офф.

С января 2022-го работал тренером-консультантом в «Нефтянике» из Альметьевска (ВХЛ).