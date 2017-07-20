Андрей Скабелка: "В Фюссене "Авангард" будет работать над тактикой"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка отметил, что на сборах в немецком Фюссене команда будет работать над тактикой. У омичей в Фюссене запланировано две игры - с "Витязем" и сборной Италии.

- Первый сбор был закладкой физического фундамента, - сказал Скабелка в интервью клубной пресс-службе. - Здесь уже будет более специфическая работа, больше будут отрабатываться тактические моменты, начнем работать над игрой в неравенстве. В конце сбора у нас уже будут две игры, которые дадут какую-то пищу для размышлений.