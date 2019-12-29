Андрей Скабелка: «У нас не получилось сыграть в четыре пятерки»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

— Первый период нам сегодня по счету удался. Повели в счете, и во втором удалось забить нам еще два гола, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Надо поблагодарить ребят, что без расхлябанности, достаточно дисциплинированно довели матч до победы. Мы уже давно все соскучились по победам дома. Поэтому, вдвойне этому рады. Завтра у нас еще игра. Я думаю, это будет тяжелый матч. Сегодня чуть порадуемся, и готовимся к следующему матчу.

— Долго ли искали сочетание Виделль — Найт — Старченко, и как пришли к нему?

— Они уже играли в этом сочетании. Команда — живой организм, сегодня кто-то лучше, завтра кто-то хуже. Это наша работа искать и находить сочетания.

— Довольны ли, что получилось не нагрузить лидеров, а третье и четвертое звено получили достаточно времени?

— Если честно, у нас не получилось сыграть в четыре пятерки. Мы хотели снизить нагрузку на защитников и сыграть в четыре пары. Но у Валеры не получился матч, с первой смены не заладилось. Мы решили вернуться к семи защитникам, играли в обычном режиме.