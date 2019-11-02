Андрей Скабелка: «Сейчас важно восстановиться»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

— Без голов нет побед, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Как бы ты не играл, если ты не забиваешь, шансов на победу будет не слишком много. Сейчас используем паузу, поработаем над некоторыми моментами, пойдем дальше.

— Сегодня мы увидели Линуса Виделля, можете дать ему оценку?

— Хороший хоккеист, мастеровитый. Сегодня он мог забить и отдал отличный пас на Найта, который должен был забивать в пустые ворота, но не получилось.

— После перерыва в матче с «Северсталью» мы увидим Ииро Пакаринена?

— Скорее всего, он пропустит длительный период. Пока не могу ничего прокомментировать.

— Чем планирует заниматься команда в паузе?

— Дадим ребятам отдохнуть три дня, и шесть дней у нас будет до «Северстали», чтобы какие-то моменты подтянуть, доработать. График достаточно напряженный, плотность была большая. Сейчас важно восстановиться, передохнуть и немного по-другому войти в следующий этап.

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