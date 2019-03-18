Андрей Скабелка: "Нарушение Кормье - глупое. Патрис подвел команду, нет оправданий"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка подвел итоги третьего матча полуфинала "Востока" против "Авангарда" (0:5). Счет в серии - 2-1 в пользу "ястребов".

- Не могу сказать, что совсем провалили матч, - заявил Скабелка. - Начали неплохо. Первый период был достаточно равный. Были у нас неплохие моменты. Игра в неравных составах была просто провальная, потому что соперник наказал нас за все. Дисциплина была очень на невысоком уровне. Но с каким бы счетом мы не проиграли, это всего лишь один матч - счет в серии 2-1.

- Рыспаева взяли в Балашиху, чтобы запугать соперника?

- Мы взяли с собой еще Панюкова, Гренца и Липина. Почему про них не спрашиваете? Рыспаев - игрок нашей системы, а у нас вылетело несколько парней из обороны.

- Что с большинством?

- Вторая и третья - две зеркальные игры. В прошлой мы могли также выиграть крупно. Сегодня не получилось.

- Как прокомментируете нарушение Кормье?

- Нет оправданий. Это настолько глупое решение и удаление. Патрис просто подвел команду. (Алексей Шевченко)

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