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Андрей Разин: «Иностранцы, скажем так, не в оптимальной форме»

23:05
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (6:4).

— Очень тяжелая игра, она и предполагалась такая, несмотря на большие проблемы у соперников, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Всегда первые игры тяжелые и нервные, особенно для нашей молодой команды. Важный гол Вовченко забил в конце второго периода, а то могли бы уйти на перерыв с разрывом в два гола. В перерыве поговорили, немножко поменяли сочетание звеньев. Это принесло плоды.

Я доволен командой, соперник был специфический, скажем так. У нас было много пространства в чужой зоне, у ребят было много решений для дальнейших действий. Поэтому и мучились первые два периода. Опасных моментов было много, но забить никак не получалось. Попросили сыграть попроще, что принесло успех.

Как оценю игру иностранцев? Они, скажем так, не в оптимальной форме.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/03/472207.html

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