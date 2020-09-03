Андрей Разин: «Иностранцы, скажем так, не в оптимальной форме»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (6:4).

— Очень тяжелая игра, она и предполагалась такая, несмотря на большие проблемы у соперников, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Всегда первые игры тяжелые и нервные, особенно для нашей молодой команды. Важный гол Вовченко забил в конце второго периода, а то могли бы уйти на перерыв с разрывом в два гола. В перерыве поговорили, немножко поменяли сочетание звеньев. Это принесло плоды.

Я доволен командой, соперник был специфический, скажем так. У нас было много пространства в чужой зоне, у ребят было много решений для дальнейших действий. Поэтому и мучились первые два периода. Опасных моментов было много, но забить никак не получалось. Попросили сыграть попроще, что принесло успех.

Как оценю игру иностранцев? Они, скажем так, не в оптимальной форме.