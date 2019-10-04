Андрей Разин: «Чуть-чуть нам не хватило концентрации на концовку»
20:21
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).
— «Салават» с победой. Хорошая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — Хочу сказать спасибо своей команде: ребята играли дисциплинированно, бились, старались. К сожалению, в первые два периода нас много удаляли и мы потратили немало сил. Чуть-чуть нам не хватило концентрации на концовку.
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