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Андрей Разин: «Чуть-чуть нам не хватило концентрации на концовку»

20:21
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

— «Салават» с победой. Хорошая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — Хочу сказать спасибо своей команде: ребята играли дисциплинированно, бились, старались. К сожалению, в первые два периода нас много удаляли и мы потратили немало сил. Чуть-чуть нам не хватило концентрации на концовку.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-severstal-v-ufe/

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