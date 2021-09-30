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Андрей Назаров назначен главным тренером «Сочи»

19:29
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Как и сообщал «СЭ», новым главным тренером «Сочи» назначен Андрей Назаров. Об этом информирует официальный сайт клуба.

47-летний специалист не работал три года, его последним клубом был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Также Назаров был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса» и СКА. Работал со сборными Украины и Казахстана.

Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков в 13 матчах.

Дополнительная информация:

https://hcsochi.ru/media/news/andrey-nazarov-glavnyy-trener-sochi/

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Евгений Петров все материалы автора

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