Скандальный специалист снова будет работать в клубе КХЛ.

«Сочи» сделал очень громкий ход, который в нынешнем сезоне вряд ли возможно превзойти. Даже потенциальное возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак» или внезапная отставка Боба Хартли из «Авангарда» будут восприниматься куда спокойнее. Дело в конкретной личности. Назаров в массовом сознании — самая одиозная персона в КХЛ. Шлейфа скандалов и громких историй с его участием, наверное, хватит, чтобы опоясать планету по окружности. Он, даже сидя несколько лет без работы, жег глаголом, давая едкие и забавные комментарии моим коллегам. В прошлом сезоне взорвал информационное пространство по обе стороны Атлантики, когда поведал шокирующие подробности из жизни молодого Артемия Панарина. Во времена выступлений за «Витязь» тот якобы занимался рукоприкладством по отношению к какой-то барышне. Та история осталась без завершающей точки, поскольку форвард «Рейнджерс» обвинения решительным образом не опроверг и обещал вернуться к делу в будущем.

Имидж «самого плохого парня» в хоккейном мире Назаров занял, кажется, надолго. Сам он к волне негатива относится с юмором, излучая бронебойную уверенность в себе самом. «Сочи», интересный далеко не каждому жителю юга, теперь наверняка будут ненавидеть и желать поражения в каждом матче, поскольку клуб будет плотно ассоциироваться со скандальным специалистом. Если вспомнить расхожее утверждение, что любое упоминание в средствах массовой информации кроме некролога — уже пиар, то «леопардам» сильно повезло.

Андрей Назаров беседует с хоккеистами «Барыса». Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru

Свой образ шоумена Назаров активно культивирует в широких массах не первый год. Однако те, кто знает его ближе, утверждают, что для хоккейной среды это необычайно рассудительный и даже мудрый человек. Год назад я делал с ним материал о его рекорде по штрафным минутам в одном из матчей НХЛ. Это было невероятно интересное общение не только благодаря деталям, но и сочному русскому языку. Фирменные «хомячки с айфонами» — лишь один из ярких оборотов.

Люди, считающие Назарова недалеким «мурзилкой», глубоко заблуждаются, ретранслируя отдельные реплики, вброшенные с конкретной целью, на характер человека в целом. Герой своего времени — однозначно. Враг всего святого — разумеется, нет. Если и проводить с кем-то параллель, то с языкастым бойцом Конором Макгрегором, сделавшим из обычного мордобоя шоу, за которым следит весь мир. Делать продукт уделом исключительно семейной аудитории в КХЛ сложно при наличии множества альтернативных способов провести свободное время. Без провокаций и эпатажа не обойтись.

Что даст Назаров своей новой команде? Цензура не пропускает волшебное слово на букву «п». Без пинков по пятой точке не обойдется. Этим делом не ограничится. Спортивная составляющая применительно к нынешнему «Сочи» объективно находится на десятом месте. Эмоциональный Назаров вполне способен изменить грустный тренд.

Позапрошлым летом, когда южан начал активно курировать Роман Ротенберг, в воздухе витала идея создания хоккейной «Фабрики звезд». Юные таланты, кандидаты в молодежную сборную, должны были заявить о себе на взрослом уровне, имея рядом поддержку в виде двух опытных пятерок. В идеальном мире, например, условные

Свечков, Чибриков и Мичков на черноморском берегу получали бы стабильную практику в КХЛ и бурно прогрессировали, а не появлялись на льду только от случая к случаю, как это вынужденно происходит сейчас. Назаров с подрастающим поколением всегда умел работать, сыграв важную роль в судьбе того же Панарина и Евгения Кузнецова. Удастся ему сделать что-то подобное в «Сочи» и раскрыть перспективных игроков — значит, текущее назначение уже не будет напрасным.