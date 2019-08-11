Андрей Мартемьянов: "У нас нет легионеров, есть только хоккеисты "Автомобилиста"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от "Барыса" на Кубке президента республики Казахстан (2:3). У команды из Екатеринбурга две победы в трех матчах.

– Мне кажется, игра получилась равной, обоюдоострой, много удалений, много страсти было на льду, – цитирует официальный сайт КХЛ Мартемьянова. – Боевой матч, интригу держали до последних минут. Сыграли без легионеров? У нас их нет, у нас есть только хоккеисты "Автомобилиста", мы себя позиционируем только так.

Отсутствие Доуса? Будет, приглашаю всех. Ребята, проверенные еще в прошлом сезоне, – одни из лидеров команды, и мы сделали им микроцикл, похожий на темп, в котором играем в регулярном чемпионате, то есть выпускаем их через день. Новички Мэйсек, Плэтт, Холланд сыграют три матча с однодневной паузой, а Доус, Секстон, Бодров и ребята постарше – по два матча. Но у нас впереди еще один турнир, плюс контрольный матч с "Салаватом Юлаевым", все еще наиграются.