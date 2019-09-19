Андрей Мартемьянов: «Сомневаюсь, что «Куньлунь» показал свою лучшую игру»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:4 ОТ).

— Сомневаюсь, что «Куньлунь» показал свою лучшую игру. Лучшие игры у них еще впереди, — приводит слова тренера официальный сайт «Авто». - К игре готовились очень серьезно, отнеслись с полным пониманием, что «Куньлунь» умеет играть очень хорошо. То, что у них небольшой запас очков, ничего не значит. Команда мастеровитая, накал был запредельный. Благодарен нашим парням, что в очередной раз проявили характер и смогли взять два очка в овертайме. Матч был очень боевой.

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