Андрей Мартемьянов: «Поздравляю нашего молодого вратаря с первой победой»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2).

— Хороший матч, напряженный, обе команды показали качественный хоккей, — приводит слова тренера официальный сайт «Металлурга». — Хотелось бы поздравить свою команду, были заряжены на результат, на победу, неплохо играли в обороне, в атаке ребята выполняли все, что просили. Поздравляю нашего молодого вратаря с первой победой, хорошо дебютировал.

— Не побоялись ставить молодого вратаря на весь матч?

— А у нас других вратарей и нет. Какие есть, такие и играют. В прошлом году он был признан лучшим игроком плей-офф МХЛ, довел команду до финала. Свою поймал — уже хорошо. Коварж? Восстанавливается, там есть дополнительные моменты, я не очень силен в медицинской терминологии. Что может, то делает.