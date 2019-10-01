Андрей Мартемьянов: «Дацюк внес определенную уверенность в командные действия»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (4:1).

— Хотелось бы поблагодарить команду за проведенный матч, за победу, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — В нашем положении отступать было некуда — четыре поражения подряд, хотя и играли неплохо. Кроме того, нас застигла голевая засуха, но сегодня мы ее размочили. Игра команды мне понравилась: парни действовали самоотверженно, была хорошая самоотдача.

Сочетание Дацюка с Доусом и Мейсеком? Дацюк пока будет играть в этом сочетании, в центре. Считаю, что они неплохие матчи проводили. Павел внес определенную уверенность в командные действия в тяжелой ситуации. Считаю его одним из лидеров нашей команды.

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