Андрей Мартемьянов: «Благодарен игрокам «Автомобилиста» за командную победу»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА по буллитам (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) подвел итоги встречи.

— ЦСКА очень мощно начал, — приводит пресс-служба армейцев слова Мартемьянова. — Первый период нам, конечно, очень не удался. Где-то волнение у парней было, это было заметно еще по утренней раскатке. В раздевалке состоялся разговор, и на второй период мы уже вышли играть от ножа. Упростили игру, стали больше бросать, сохранять шайбу более уверенно, добавили чуть-чуть в движении и переломили игру. Благодарен игрокам за командную победу.