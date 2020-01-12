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Андрей Мартемьянов: «Благодарен игрокам «Автомобилиста» за командную победу»

12 января 2020, 23:41
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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА по буллитам (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) подвел итоги встречи.

— ЦСКА очень мощно начал, — приводит пресс-служба армейцев слова Мартемьянова. — Первый период нам, конечно, очень не удался. Где-то волнение у парней было, это было заметно еще по утренней раскатке. В раздевалке состоялся разговор, и на второй период мы уже вышли играть от ножа. Упростили игру, стали больше бросать, сохранять шайбу более уверенно, добавили чуть-чуть в движении и переломили игру. Благодарен игрокам за командную победу.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_avtomobilist_press_konferentsiya_2020_01_12/

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