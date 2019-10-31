Андрей Марков пропустит матч с «Йокеритом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет с «Йокеритом». Защитник ярославцев Андрей Марков пропустит эту встречу.

? Наш состав на игру с @jokerithc. Миша Сидоров дебютирует за главную команду родного города!

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? Сидоров, Иванов

? Лазушин, Н.Аверин, Марков, Е.Аверин, Апальков

?? Исаев

? Кронвалль, Ландер

?#ЙОКЛОК pic.twitter.com/Zzk7k73PHl — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) October 31, 2019

40-летний Марков уже успел дебютировать за «Локомотив» в нынешнем сезоне, проведя 1 матч.

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