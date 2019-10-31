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Андрей Марков пропустит матч с «Йокеритом»

19:20
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет с «Йокеритом». Защитник ярославцев Андрей Марков пропустит эту встречу.

40-летний Марков уже успел дебютировать за «Локомотив» в нынешнем сезоне, проведя 1 матч.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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