Андрей Марков пропустит матч с «Йокеритом»
19:20
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет с «Йокеритом». Защитник ярославцев Андрей Марков пропустит эту встречу.
? Наш состав на игру с @jokerithc. Миша Сидоров дебютирует за главную команду родного города!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) October 31, 2019
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? Сидоров, Иванов
? Лазушин, Н.Аверин, Марков, Е.Аверин, Апальков
?? Исаев
? Кронвалль, Ландер
?#ЙОКЛОК pic.twitter.com/Zzk7k73PHl
40-летний Марков уже успел дебютировать за «Локомотив» в нынешнем сезоне, проведя 1 матч.
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