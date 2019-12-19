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Андрей Кузьменко о 0:1 с ЦСКА: «Все боятся ошибиться»

19 декабря 2019, 23:38
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Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на футбольной «Газпром Арене».

— У нас с ЦСКА крайне принципиальное противостояние, все хотят победить. Поэтому очень вязкой игра получается. Все боятся ошибиться.

— СКА очень мало бросал.

— Наверное, не лезли на ворота. Не очень хорошую игру проводили. Но все равно моменты были. Могли мы забивать. И победить могли. Но одна ошибка решила исход матча. (Игорь Еронко)

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