Андерс Линдбек: «В России было достаточно легко адаптироваться»

Голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек рассказал, что его удивляет в России.

— Пожалуй, единственная вещь, к которой мне было трудно привыкнуть — это язык, — цитирует шведа официальный сайт «Торпедо». — Он очень сложен как с точки зрения произношения, так и относительно алфавита. Во всех других странах, где я жил и играл, алфавит был похожим на латиницу, и им было легче оперировать. Но я, в любом случае, стараюсь достигнуть прогресса и успехов в изучении русского языка. В остальном же, в России было достаточно легко адаптироваться. А главное — это доброжелательные люди здесь, каждый из которых готов помочь в любой момент.

— Тем не менее, с первых недель в клубе вы произносили русские слова не хуже многих носителей языка. Можете ли назвать себя полиглотом?

— Тяга к иностранным языкам у меня — с самого детства. На протяжении шести лет я изучал в школе испанский. И еще припоминаю его pocito poco (немного — примечание «СЭ»). В Швейцарии я изучал немецкий, разумеется, знаю английский. Так или иначе, когда ты живешь продолжительное количество времени в какой-то стране, пополняешь свой словарный запас и пытаешься им оперировать. В этом очень помогают современные электронные устройства. Сейчас уже не нужно в продуктовом магазине изображать пантомимы, чтобы приобрести те или иные товары: достаточно просто произнести необходимое слово в онлайн-переводчике. А затем и воспринять его «на слух».

— Кто из легионеров «Торпедо» достиг наибольшего прогресса в изучении русского языка на данный момент?

— Наверное, Пол Щехура. Все-таки, он имеет наибольший опыт жизни в России.