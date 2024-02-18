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18 февраля, 13:30

СКА — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ СКА — «Торпедо» начнется 18 февраля в 17.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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СКА — «Торпедо».
Фото ХК СКА

СКА и «Торпедо» в воскресенье, 18 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры СКА — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 91 очко и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 74 балла, команда находится на 6-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 65 35 30 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 65 26 39 66
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 45 20 93
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 64 35 29 78
6 Торпедо 65 34 31 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
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Металлург Мг – Ак Барс
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19.02 19:30
Динамо М – Сал. Юлаев
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