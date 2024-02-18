СКА и «Торпедо» в воскресенье, 18 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры СКА — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 91 очко и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 74 балла, команда находится на 6-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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