Аляев продлил контракт с «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Артем Аляев подписал новый контракт, сообщается в офицальном Twitter клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Защитник Артём Аляев подписал новое однолетнее соглашение с хоккейным клубом «Торпедо».? pic.twitter.com/dBCpVlgktk — HC Torpedo (@torpedonn) April 30, 2020

В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ Аляев набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «-6». В 4 встречах плей-офф у него «-5». 25-летний защитник ранее выступал за «Ладу», «Спартак» и рижское «Динамо».