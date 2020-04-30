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Аляев продлил контракт с «Торпедо»

19:29
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Защитник «Торпедо» Артем Аляев подписал новый контракт, сообщается в офицальном Twitter клуба. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ Аляев набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «-6». В 4 встречах плей-офф у него «-5». 25-летний защитник ранее выступал за «Ладу», «Спартак» и рижское «Динамо».

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