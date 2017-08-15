Алексей Марченко: "Перехожу в ЦСКА"

Защитник Алексей Марченко, выставленный сутки назад "Торонто" на драфт отказов, не был выбран ни одним клубом НХЛ в течение суток и принял решение продолжить карьеру в России. Как и сообщал "СЭ", 25-летний хоккеист подпишет контракт с ЦСКА.

"Перехожу в ЦСКА", – написал он в сообщении корреспонденту "СЭ" Марату САФИНУ.

Предыдущим клубом 25-летнего хоккеиста был "Торонто", за который он набрал 2 (1+1) очка в 11 встречах. Ранее он с 2013 года выступал за "Детройт". Всего в НХЛ на его счету 21 (4+17) очко в 121 встрече, в АХЛ он провел 104 игры и набрал 38 (6+32) очков.

Напомним, что Марченко является воспитанником ЦСКА и провел за клуб 82 игры в чемпионате КХЛ с 2009 по 2013 год.