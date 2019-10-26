Алексей Кудашов: «У СКА проседает психология»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Локомотива» в регулярном сезоне КХЛ (3:4 ОТ). Армейцы проиграли пятый матч подряд, становив клубный антирекорд.

— Думаю, была равная игра, не случайно она перешла в овертайм. Был момент забить, но вместо этого пропустили в свои ворота, — цитирует официальный сайт СКА Кудашова. — Очень легко пропускаем и очень тяжело забиваем, это нужно исправлять.

— Довольны действиями Самонова?

— Были необязательные шайбы, но он еще осваивается в новом коллективе. Другая атмосфера, другая игра, другая ответственность. Наберемся терпения.

— 8 поражений в 10 матчах, все с разницей в одну шайбу. Что проседает?

— В первую очередь, психология. Когда ты проигрываешь, уходит уверенность, ты пропускаешь легкие голы, потому что нервничаешь. В то же время, забить становится сложнее.

— Не хватает вожаков, как Гусев или Дацюк?

— Сейчас в команде есть игроки, которые способны выигрывать матчи.

— Барабанов на широкой площадке преобразился.

— У него хорошее катание, хороший контроль шайбы, поэтому ему здесь играть легче. Команде переходить с одной площадки на другую несложно. Мы сегодня играли без утренней раскатки, и я не увидел трудностей.

— Не связан ли спад с тем, что команда находится под нагрузками, чтобы выйти на пик позже?

— Нет, мы нормально тренируемся, в плановом режиме. Иногда есть усиленные тренировки, когда есть пауза между играми, иногда облегченные — обычно после матчей.