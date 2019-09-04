Алексей Кудашов: «Ко второму периоду почему-то СКА не был готов»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра, благодарен команде, что нашлись силы вытащить игру, — цитирует официальный сайт «Трактора» Кудашова. — Довольны результатом. Нам очень важно, что выиграли такую игру, сложную и тяжелую.

Второй период? Отдадим должное сопернику, он проводил встречу дома, зрители погнали вперед. И счет был в нашу пользу, захотели отыграться. Почему-то не были готовы, хотя был разговор в раздевалке, предупреждали. Опять же начало сезона, так случилось. Очень важно, что нашлись силы, переломили.

— Первая тройка нападения — Ткачев-Плотников-Лехтеря — у них сегодня пять очков. Главная ли сила это ударная в вашей команде?

— Я не хочу сейчас выделять — первая, вторая, третья, четвёртая, потому что у нас разные звенья забивают, разные звенья создают моменты. Выигрывает команда.

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