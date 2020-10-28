Алексей Ковалев: «Эта победа покажет хоккеистам, что мы можем играть против любой команды»

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал победу на выезде над СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

— Нужная победа для нашей команды, для наших игроков ­- для того, чтобы поверить в себя, — приводит слова тренера сайт питерцев. — Эта победа покажет хоккеистам, что мы можем играть против любой команды. Конечно, мы не очень удачно начали, в какой-то степени немного испугались соперника. Но, начиная со второго периода, смогли сыграть по плану. Игроки начали делать то, что мы просили: доставлять шайбу к воротам. Хотелось бы больше бросков, но ребята импровизируют в атаке, мы им даем такую возможность. Повторюсь, думаю, это победа придаст нашим игрокам уверенности.