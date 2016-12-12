01:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Хаванов: "Разин раскрывает игроков с неизведанной стороны"

0
0
0

Постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов выразил уверенность, что приглашение Андрея Разина на пост главного тренера "Югры" – великолепное решение для клуба. По словам Хаванова, экс-наставник "Автомобилиста" может раскрывать игроков с неизведанной стороны.

- С точки зрения "Югры" приглашение Андрея Разина – великолепное решение, абсолютно оправданное и правильное, - подчеркнул Хаванов. - И не только потому, что оно было принято накануне игры с "Автомобилистом". Хантымансийцы весь сезон пытались быть дисциплинированными, структурированными, организованными. Но при этом до хорошей игры дело так и не дошло. Разин – тренер, который раскрывает игроков со стороны, неизведанной даже для них самих. При нем команды начинают играть по-хоккейному нагло. Да, "Югра" ограничена в средствах для комплектования. Но в их команде очень много опытных хоккеистов. И многие из них по большому счету на высоком уровне себя не проявили. Разин же как раз находится в ситуации, которую нужно как можно быстрее исправлять. Для него это серьезный вызов.

Рейтинг недели от Хаванова

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ