Александр Хаванов: "Разин раскрывает игроков с неизведанной стороны"

Постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов выразил уверенность, что приглашение Андрея Разина на пост главного тренера "Югры" – великолепное решение для клуба. По словам Хаванова, экс-наставник "Автомобилиста" может раскрывать игроков с неизведанной стороны.

- С точки зрения "Югры" приглашение Андрея Разина – великолепное решение, абсолютно оправданное и правильное, - подчеркнул Хаванов. - И не только потому, что оно было принято накануне игры с "Автомобилистом". Хантымансийцы весь сезон пытались быть дисциплинированными, структурированными, организованными. Но при этом до хорошей игры дело так и не дошло. Разин – тренер, который раскрывает игроков со стороны, неизведанной даже для них самих. При нем команды начинают играть по-хоккейному нагло. Да, "Югра" ограничена в средствах для комплектования. Но в их команде очень много опытных хоккеистов. И многие из них по большому счету на высоком уровне себя не проявили. Разин же как раз находится в ситуации, которую нужно как можно быстрее исправлять. Для него это серьезный вызов.

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