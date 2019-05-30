Александр Харламов назначен генеральным менеджером "Торпедо", Наиль Измайлов вошел в правление клуба

Сегодня состоялось заседание правления нижегородского "Торпедо".
Генеральным директором "Торпедо" назначен Александр Харламов. Ян Голубовский остается в клубе на должности генерального менеджера.
В состав правления вошел бывший вице-президент футбольного "Спартака" Наиль Измайлов. Председателем стал Глеб Никитин. Также в правление вошли Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.
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Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/15566-izmenenija-v-shtatnoj-strukture-ano-hk-torpedo.html
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