Александр Дергачев: «Пошли в бой с «Салаватом»

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от домашней победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1).

— После двух поражений было несложно собраться на матч, надо просто было правильно отреагировать на неудачи. Поражения были неприятными, но мы спокойно разобрали игры, проанализировали, чтобы не было паники, и пошли в бой с «Салаватом». Понимали, что при своих трибунах три поражения кряду никуда не годятся.

Ткачев и Кемппайнен — молодцы, набрали по очку против бывшей команды. Но у нас у всех есть бывшие команды, про мотивацию мы не говорим. У меня во втором периоде был хороший момент, расстроился, что не забил. Тем более я давно уже не забивал, даже не понял, что случилось. Сказали, что не хватило чуть-чуть, кто-то выбил в последний момент шайбу. Но ничего, буду работать, в скором времени шайба окажется за ленточкой.

Когда долго не играешь, тяжело становиться вливаться, тонус игровой вырабатывается только на матчах. Это все про меня. (Игорь Еронко)

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