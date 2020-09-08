Александр Андриевский: «Знали, что у «Трактора» последняя игра в серии, поэтому выставили всех здоровых ребят»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2ОТ).

— Безусловно, мы довольны тем, что взяли два очка, — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ. — Тяжелая игра для нас получилась. Но шли по нарастающей и понравилось то, что в третьем периоде ребята проявили характер, выстояли в меньшинстве. За это я сказал им отдельное спасибо после игры. «Трактору» нужно занести в актив первый период, когда мы нанесли только один бросок по воротам. Но мы рады, что у нас была другая реализация, чем в прошлой игре. Теперь нужно восстановиться и хорошо подготовиться к домашней серии. От легионеров мы ждем другого результата, большего вклада в игру команды. Были мысли перед игрой разбить их звено, но, к сожалению, получил травму Линус Юханссон и мы решили все-таки оставить легионеров месте. Они не тренировались с командой, пока визы оформляли. Может, сказывается то, что иностранцы с нами не с начала сборов. Надеюсь, наберут форму через игры.

Если говорить о Мальте Стремвалле, надо посмотреть, в каком он физическом состоянии. Он только прилетел. Будем вводить его в состав, когда появится уверенность, что Стремвалль полностью здоров.

То, что Дмитрий Колготин забил в первой игре — молодец. Но мы на всех ребят рассчитываем, у нас вообще много дебютантов в этом сезоне. Сказывается давление, а также адаптация к новому уровню дается тяжело. Но в принципе мы всеми довольны. Германа Рубцова не было с нами летом. Пока мы договаривались с «Филадельфией», он не тренировался. Герман находился в прострации, и это пока сказывается. У него есть все задатки, чтобы вырасти в хорошего хоккеиста. Почему не играл Даниил Апальков? У него и у Линуса Юханссона небольшие повреждения. Знали, что у «Трактора» последняя игра в серии, поэтому выставили всех здоровых ребят.