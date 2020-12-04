«Ак Барс» подтвердил переход Мерфи из «Куньлуня»
09:21
Защитник «Куньлуня» Тревор Мерфи подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте казанцев.
Ранее об этом трансфере сообщал «СЭ».
Соглашение с 25-летним канадцем рассчитано до 2022 года, китайский клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика. Мерфи будет выступать за «Ак Барс» под 88 номером.
В текущем сезоне Мерфи провел 17 матчей в КХЛ, в которых набрал 8 (0+8) очков.
Тревор Мёрфи — в «Ак Барсе» ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 4, 2020
25-летний канадский защитник перешёл к нам из «Куньлуня» в результате обмена на денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика, выкупленные у «Витязя». Тревор будет выступать за «Ак Барс» под 88 номером. Контракт рассчитан до 2022 года. pic.twitter.com/IOYyBdT6PJ
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю