«Ак Барс» подтвердил переход Мерфи из «Куньлуня»

Защитник «Куньлуня» Тревор Мерфи подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте казанцев.

Ранее об этом трансфере сообщал «СЭ».

Соглашение с 25-летним канадцем рассчитано до 2022 года, китайский клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика. Мерфи будет выступать за «Ак Барс» под 88 номером.

В текущем сезоне Мерфи провел 17 матчей в КХЛ, в которых набрал 8 (0+8) очков.