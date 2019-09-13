«Ак Барс» поднял именной стяг Билялетдинова под своды арены

«Ак Барс» провел торжественную церемонию в честь Зинэтулы Билялетдинова перед матчем чемпионата КХЛ против «Металлурга». Под своды «Татнефть-Арены» был поднят именной стяг тренера, сообщает Twitter казанцев.

64-летний специалист тренировал команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Спасибо за всё, легенда! pic.twitter.com/WD6mnM6q8W — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 13, 2019

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