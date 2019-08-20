«Ак Барс» победил минское «Динамо» на Кубке Латвийской железной дороги

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Кубка Латвийской железной дороги — 3:0. В составе победителей отличились Никита Лямкин, Артем Михеев и Камиль Фазылзянов.

Голкипер казанского клуба Тимур Билялов провел сухой матч.

Хоккей



Товарищеский матч

Кубок Латвийской железной дороги



«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Голы: Лямкин — 1 (бол., Лазарев, Фисенко), 18:34 — 1:0. Михеев — 1 (Хенкель, Зарипов), 24:05 — 2:0. Фазылзянов — 1, 25:05 — 3:0.



Вратари: Билялов — Осипков.



Броски: 31 (9+14+8) — 29 (7+12+10).



Судьи: Ансонс, Фатеев.



20 августа. Рига. «Арена Рига».