Агент Трямкина объяснил, почему игрок намерен вернуться в «Ванкувер»

Агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина Тодд Даймонд объяснил, почему российский игрок намерен вернуться в Северную Америку. Трямкин снова хочет попробовать закрепиться в составе «Ванкувера».

— Его игра больше подходит под стиль игры в НХЛ, чем в КХЛ, — сказал агент в интервью TSN. — И я уверен, что он быстро адаптируется. Тем более, Трямкин уже играл в НХЛ и знает, что от него требуется. Он понимает, чего от него хочет тренерский штаб.

Никита никогда не терял надежды вернуться. И всегда собирался это сделать. Наверное, сейчас наступило правильное время, чтобы предпринять эту попытку.

Сейчас переговоры несколько застопорились, так как все живут в условиях неопределенности. Нужно понимать, когда начнется сезон, каким будет потолок зарплат.

Трямкин был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфте-2014. В 2015 году он некоторое время выступал за команду, проведя 13 матчей и отметившись 2 (1+1) очками. После этого хоккеист вернулся в Россию.

Всего в КХЛ защитник провел 338 матчей и набрал 75 (23+52) очков.