Агент: «Квартальнов отработает в Минске еще два года»

Никита Квартальнов, агент главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, в интервью «СЭ» рассказал о будущем специалиста в клубе.

— Не знаю, откуда взялись разговоры о том, что контракт с Дмитрием Квартальновым подписан по системе «1+2» или «2+1». У него трехлетнее соглашение. Что касается слухов, что Квартальнов продолжит карьеру в другом клубе, то интерес к нему был. Но напрямую ни на меня, ни на него никто не выходил. Было большое количество нюансов по работе внутри клуба, но мы их урегулировали и работаем дальше. Хотелось бы успокоить белорусских болельщиков: Квартальнов отработает в Минске еще два года.

— Был ли разговор по поводу усиления команды?

— Наверное, это вопрос больше к руководителям команды. Селекция будет точечная — это факт. Тренер создал команду практически с нуля, было много новых хоккеистов, получился неплохой результат. Естественно, усиление необходимо — в первую очередь, во вратарскую линию.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. В этом сезоне команда заняла восьмое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ белорусский клуб в шести матчах уступил московскому «Динамо».