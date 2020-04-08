Адаптироваться в «Торонто» Барабанову будет помогать Антропов

Нападающий СКА Александр Барабанов принял решение подписать контракт с «Торонто». Адаптироваться в Северной Америке и новой команде ему будет помогать бывший нападающий «Кленовых листьев» и сборной Казахстана Николай Антропов, сообщает Ottawa Sun.

Антропов занимает должность специалиста-консультанта по развитию индивидуальных навыков. Ранее он работал с Егором Коршковым и Ильей Михеевым.

— Он помогает ребятам быстрее адаптироваться, — рассказал главный тренер «Мэйпл Ливз» Шелдон Киф. — Ник имеет большой опыт выступления в НХЛ, поиграл за «Торонто». И этот его опыт очень помогает игрокам, которые приезжают из других стран.