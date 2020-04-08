КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Адаптироваться в «Торонто» Барабанову будет помогать Антропов

08:57
Теги:

Нападающий СКА Александр Барабанов принял решение подписать контракт с «Торонто». Адаптироваться в Северной Америке и новой команде ему будет помогать бывший нападающий «Кленовых листьев» и сборной Казахстана Николай Антропов, сообщает Ottawa Sun.

Антропов занимает должность специалиста-консультанта по развитию индивидуальных навыков. Ранее он работал с Егором Коршковым и Ильей Михеевым.

— Он помогает ребятам быстрее адаптироваться, — рассказал главный тренер «Мэйпл Ливз» Шелдон Киф. — Ник имеет большой опыт выступления в НХЛ, поиграл за «Торонто». И этот его опыт очень помогает игрокам, которые приезжают из других стран.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир