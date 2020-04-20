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Абсолютный рекордсмен сборной СССР. Александру Мальцеву — 71

10:00
Александр Мальцев.
Александр Мальцев.
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20 апреля 1949 года родился будущий прославленный нападающий сборной СССР Александр Мальцев. Сегодня ему исполняется 71 год.

В составе сборной СССР Мальцев добился множества побед. Он два раза становился Олимпийским чемпионом, девять раз выигрывал чемпионат мира, восемь раз — чемпионат Европы, становился обладателем Кубка Канады-1981. Был участником легендарной Суперсерии между сборными СССР и Канады в 1972 году (а потом и в 1974).

Абсолютный рекордсмен сборной СССР по хоккею: провел больше всех матчей — 319, забросил больше всех шайб — 212.

Почти всю свою игровую карьеру провел в составе «Динамо». Мальцев признавался лучшим хоккеистом СССР (нападающим) в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 и 1983 годах.

В 1999 году Мальцев был включен в Зал славы ИИХФ.

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