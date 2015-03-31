Московское "Динамо" организует турнир имени Чернышева

Московское "Динамо" учредило новый ежегодный хоккейный турнир имени Аркадия Чернышева, который в качестве главного тренера приводил сборную России к победе на четырх Олимпиадах и 11 чемпионатах мира, информирует официальный сайт клуба. Соревнования пройдут с 6 по 9 августа на новой арене "Парк Легенд". Участие в турнире примут команды КХЛ. Напомним, на новой арене начиная со следующего сезона будет выступать московское "Динамо".