«Надеемся, что «Черноморочка» в сильнейшем дивизионе гандбола надолго». В женской OLIMPBET Суперлиге выступит колоритная команда из Новороссийска

Клуб добился повышения в классе в первом же сезоне в своей истории.

Олимпийские медали наших девушек повысили интерес и к внутреннему чемпионату. В компанию к признанным лидерам, таким как «Ростов-Дон», добавляются новые гранды. Не так давно возродили гандбольный ЦСКА, а еще один интересный проект развивают в Новороссийске. Родной город руководителя российского гандбола Сергея Шишкарева давно мечтал о своей профессиональной команде. Летом прошлого года здесь создали «Черноморочку», и после первого же сезона в Высшей лиге девочки решили задачу повышением в классе и сыграют в будущем году в OLIMPBET Суперлиге. Чем живет команда сейчас?

Клуб из Абрау-Дюрсо за год дошел до гандбольной элиты

Добраться до Новороссийска сейчас — не самая тривиальная задача. Без личного авто разве что на поезде либо на самолете до Сочи или Ставрополя — а дальше скоростные электрички. Впрочем, это точно стоит того, чтобы попасть на один из самых необычных гандбольных стадионов страны. В 40 минутах езды от портовой столицы Черного моря расположен курортный поселок Абрау-Дюрсо. Вы наверняка слышали этот топоним, особенно если любите проводить вечера за бутылкой игристого. Собственно, под такой торговой маркой уже больше 100 лет выпускают различные винные напитки.

Но Абрау-Дюрсо — это далеко не только вино. Здесь просто приятно гулять и дышать свежим воздухом. Атмосфера как в Швейцарии. Озеро, зеленые холмы, неспешные прогулки... А с недавних пор еще и гандбол. Здесь расположен спортивный комплекс «Дело Спорт». Небольшой, но уютный зал стал свидетелем настоящего чуда. Всего за год спортсменки из местной «Черноморочки» дошли до Суперлиги. Причем выдав фееричный сезон в Высшей лиге — за 36 матчей всего одно поражение и одна ничья. В последней встрече весны, которая с турнирной точки зрения уже ничего не решала, гандболистки играли от души — и уверенно обыграли «ЦСКА-3».

ЖГК «Черноморочка»

Команде планируют построить новый зал уже в Новороссийске

Новороссийск всерьез «заболел» гандболом. На трибунах горячо обсуждают тактические схемы, действия конкретных игроков, придумывают персональные кричалки. Есть у местного зрителя и особая погремушка — в пустую бутылку кидают несколько камней и закрывают крышкой. Шум получается не хуже, чем от австралийских вувузел. Вместе с простыми болельщиками находится и главный куратор команды, председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев. «Будем надеяться, что команда закрепится в сильнейшем дивизионе российского гандбола надолго, — отметил Шишкарев. — Единственное поражение я вижу, как дипломатическое, близкой по духу «Кубани». (Улыбается.) Так что в следующем сезоне жду девочек уже на пьедестале Суперлиги».

Шишкарев — генерал всего российского гандбола. Именно после его прихода мы увидели выдающуюся победу — золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Теперь Сергей Николаевич взялся и за развитие гандбола в родном городе, за что получил слова благодарности от главы Новороссийска Андрея Кравченко. Впрочем, в элитном дивизионе нужен будет другой подход. При всех плюсах базы в Абрау-Дюрсо команде нужен полноценный зал в самом Новороссийске, и, по словам Шишкарева, вскоре он будет построен. Придется заниматься и комплектованием состава игроков.

ЖГК «Черноморочка»

Главная сложность в OLIMPBET Суперлиге — молодой состав

Главный тренер «Черноморочки» Сергей Матяж доволен прогрессом своих девушек, но отмечает у них отсутствие опыта — большинство игроков команды 2000 года рождения и моложе. «Чем выше задачи — тем больше необходимо опытных игроков. Пока была ставка на молодость, всего два человека выступали ранее в элитном дивизионе, причем не в самых известных клубах», — отмечает Матяж. Нехватка опыта, к примеру, сказалась в кубковой игре «Черноморочки» с титулованной звенигородской «Звездой».

Молодая команда целый тайм на равных билась с клубом из лиги классом выше, но во втором сил уже не хватило. Примерно такая же история была и в матче «Черноморочки» с дублем ЦСКА. На перерыв команды ушли при перевесе хозяек паркета всего на мяч. Но во второй половине игры девушки из приморского клуба доказали, что достойны повышения в классе. Совсем скоро мы их увидим в деле против лучших из лучших. И есть ощущение, что они не подведут.