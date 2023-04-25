Кто возьмет Кубок России? Победителей гандбольных «Финалов четырех» невозможно предсказать

И в Москве, и в Тольятти нет явных фаворитов.

В конце апреля — начале мая в российском гандболе в «Финалах четырех» будут определены обладатели Кубка России среди мужских и женских команд. Женщины сыграют в Тольятти на «Лада-Арене» 29-30 апреля, а мужчины проведут свои матчи 30 апреля и 1 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Интересно, что действующие владельцы трофея у мужчин из ставропольского «Виктора» на сей раз не попали даже в четверку лучших, досрочно сложив полномочия. В отличие от женского столичного ЦСКА, которому, впрочем, уже в полуфинале предстоит матч против принципиального соперника — «Ростова-Дона».

Принципиальный женский полуфинал

В нынешнем сезоне до последнего тура предварительного этапа чемпионата России ЦСКА шел по стопроцентному графику — 35 побед и 70 очков в 35 матчах. Однако в заключительном туре клуб из Ростова-на-Дону сумел-таки в гостях одержать важную, прежде всего в психологическом плане, победу — 32:28. Сейчас, неделю спустя армейский клуб получит прекрасный шанс на реванш в Тольятти — первая и вторая команды регулярного чемпионата сразятся уже на полуфинальной стадии Кубка страны.

Напомним, в прошлом сезоне золото чемпионата России выиграл «Ростов-Дон», зато Кубок России достался ЦСКА, обыгравшему принципиального соперника в финале 25:22. Не исключено, в полуфинале Кубка страны-2022/23 мы увидим досрочный финал, исход которого выглядит совершенно непредсказуемым. Ведь исполняющий обязанности главного тренера ростовчанок Александр Бурмистров (в качестве и.о. в конце февраля 2023-го он сменил Эдуарда Кокшарова), похоже, нашел вариант, как справиться с непобедимой командой Ольги Акопян.

Другую полуфинальную пару составили хозяйки «Финала четырех» из «Лады» и звенигородская «Звезда». Причем на предварительном этапе чемпионата России празднующая в этом году 25-летие клуба «Лада» стала только четвертой, пропустив вперед «Астраханочку», а «Звезда» и вовсе финишировала только на шестом месте. Но «Лада» со счетом 29:28 в четвертьфинале превзошла в гостях как раз «Астраханочку», а «Звезда» уверенно 27:19 разобралась в Новороссийске с «Черноморочкой».

Гандболистки «Лады». ГК «Лада»

Триумф «Виктора» не повторится

У мужчин Кубок страны в прошлом сезоне завершился сенсационно — ставропольский «Виктор» в полуфинале обыграл главных фаворитов — «Чеховских медведей», выигрывавших трофей 14 раз, в том числе четырежды подряд. Основное время завершилось вничью 28:28, а в серии пенальти команде Константина Игропуло удалось победить 4:2. В финале с московским ЦСКА «Виктор» вновь добрался до послематчевых пенальти (24:24 в основное время). И вновь победил.

В нынешнем сезоне ставропольский клуб подтвердил свою силу, завершив предварительный этап на втором месте позади только «Чеховских медведей». Вот только в четвертьфинале Кубка «Виктор» оступился, проиграв дома 24:30 «Пермским медведям». По результатам жеребьевки «Пермские медведи», занявшие третье место на предварительном этапе чемпионата, в полуфинале сразятся с петербургским «Зенитом», финишировавшим пятым. Примечательно, что эти соперники уже встречались в матчах на выбывание в нынешнем сезоне — в рамках дивизиона «Восток» CEHA-Лиги в четвертьфинале «Пермские медведи» оказались сильнее только благодаря правилу выездного гола (поражение 30:31 дома и победа 33:32 в гостях).

Еще одну полуфинальную пару Кубка России составили «Чеховские медведи» и ЦСКА — первая и четвертая команды предварительно этапа соответственно. Но не стоит забывать, что подопечные знаменитого Владимира Максимова в нынешнем сезоне проиграли на предварительном этапе три матча, в том числе 15 апреля уступили дома как раз ЦСКА — со счетом 30:31. Так что и в этой паре результат совершенно непредсказуем.

В любом случае в ближайшие дни болельщиков ждет настоящий праздник гандбола с участием лучших команд страны.

Гандбол. OLIMPET Кубок России-2022/23

Женщины. «Финал четырех». Тольятти. 29 апреля. Полуфиналы. 15.00. ЦСКА — «Ростов-Дон». 18.00. «Лада» — «Звезда». 30 апреля. 13.30. Матч за третье место. 16.30. Финал.

Мужчины. «Финал четырех». Москва. 30 апреля. Полуфиналы. 15.00. «Зенит» — «Пермские медведи». 18.00. ЦСКА — «Чеховские медведи». 1 мая. 12.00. Матч за третье место. 15.00. Финал.

Время начала матчей — московское.