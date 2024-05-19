ЦСКА защитил титул. Армейцы сверхуверенно выиграли мужскую OLIMPBET Суперлигу

Золотые медали чемпионата России удалось завоевать в гостях у «Чеховских медведей».

OLIMPBET Суперлига. Мужчины

Финал. Второй матч

«Чеховские медведи» — ЦСКА —27:30 (14:15)

Ч: К. Котов (5)

Ц: Гирик (8), Шишкарев (6), Садовский (6)

Счет в серии: 2-0 в пользу ЦСКА

Гандболисты московского ЦСКА второй раз подряд стали чемпионами России по гандболу среди мужских команд. Причем для этого в финальной серии против «Чеховских медведей» им хватило всего двух матчей — команда Олега Ходькова после победы в Москве очень мощно провела второй тайм в Чехове, сумев даже избежать нервной концовки. Таким образом, армейцы сделали в нынешнем сезоне победный хет-трик, взяв Суперкубок, Кубок страны и золото мужской OLIMPBET Суперлиги.

Сильнейшая команда в стране

В прошлом сезоне ЦСКА впервые прервал гегемонию «Чеховских медведей». Напомним, команда из Чехова 21 раз подряд с 2002 по 2022-й выигрывала чемпионаты России, однако в сезоне-2022/23 неожиданно для многих уступила в полуфинальной серии армейцам, которые затем в финале переиграли и «Пермских медведей». Правда, подопечные Владимира Максимова завоевали тогда Кубок страны, а на сей раз все трофеи ушли к армейцам.

В «Финале четырех» Кубка России в полуфинальном матче ЦСКА взял верх над «Чеховскими медведями», кроме того, обыграв их в Суперкубке и в одном из двух матчей предварительного этапа. Но все же в конце марта в Чехове москвичи уступили 23:28, показав, что и они не являются неуязвимыми. Также можно вспомнить и осечку в четвертьфинале «Дивизиона Восток» SEHA - Gazprom League, в котором ЦСКА в Москве после победы в гостях в Буденновске над «Виктором» с разницей в семь мячей неожиданно уступил дома с разницей в восемь голов и остался без «Финала четырех».

Но больше осечек столичная команда не допускала, подойдя к финальной серии чемпионата страны в хорошей форме. Достаточно сказать, что в четвертьфинале и полуфинале ЦСКА не проиграл, в отличие от «Чеховских медведей», ни одной встречи. Первая финальная игра в Москве получилась в целом равной, только в концовке хозяева добились небольшого преимущества и сумели его удержать, пусть и победили с минимальным счетом.

Даниил Шишкарев. Фото ГК ЦСКА

Победный хет-трик

В первом тайме второй встречи соперники также шли мяч в мяч. В дебюте у ЦСКА блистал белорус Юлиан Гирик, забивший три гола тремя бросками. В итоге он стал самым результативным игроком матча с 8 голами в 11 попытках. Но до перерыва у «Чеховских медведей» также нашелся бомбардир — Кирилл Котов. Постепенно команда Владимира Максимова догнала и обошла гостей, а на 22-й минуте после точного броска Дмитрия Корнева повела с разницей «+2» (10:8). Соперники действовали жестко, порой за гранью фола, поэтому обе команды регулярно получали право на семиметровые. Ближе к концу тайма игра вновь выровнялась, а на последних секундах армейцы все же вышли вперед — Гирик забил, а хозяева в ответной атаке не смогли пробить голкипера ЦСКА Андрея Верещагина.

Казалось, что и второй тайм финалисты пройдут «ноздря в ноздрю», но после того как Александр Котов сравнял счет, у «Чеховских медведей» начались серьезные сложности в атаке. На протяжении почти 13 минут им удалось забить только один гол, в то время как армейцы были куда более результативны. Как следствие, счет к 43-й минуте стал 21:16 в их пользу. Мало того, на 50-й минуте после гола Станислава Садовского, а затем перехвата и точного броска Даниила Шишкарева преимущество гостей выросло до «+8» (28:20).

Понятно, что у «Чеховских медведей» оставались только теоретические шансы на спасение, но они едва не сотворили чудо, почти вернувшись в игру. На 56-й минуте Илья Демин сократил разрыв до 25:28, но тут вновь очень вовремя для ЦСКА дважды забил Гирик, убив интригу как в конкретном матче, так и в финальной серии в целом. Армейцы, безусловно, заслужили этот чемпионский титул, оставив «Чеховских медведей» с серебром.

«В обеих финальных встречах мы стали свидетелями упорной борьбы между двумя принципиальными соперниками. Я хотел бы поблагодарить и «Чеховских медведей», и ЦСКА за ту самоотдачу, которую продемонстрировали игроки на площадке. Но победитель в спорте бывает только один, и сегодня им стал армейский клуб, второй раз подряд завоевавший золотые медали. Гандбол в Чехове — это всегда праздник, отличная организация матчей, прекрасная атмосфера на трибунах. Поздравляю финалистов с завершением сезона, а «Чеховским медведям» желаю успеха в «Финале четырех» SEHA - Gazprom League», — отметил после матча председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.