Велимир Петкович возглавил мужскую сборную России по гандболу

Немецкий тренер Велимир Петкович возглавил сборную России по гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Контракт с 64-летним специалистом югославского происхождения подписан на 4 года.

— Для меня это огромная честь, - цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Петковича. — Мне предлагали работу несколько европейских клубов, но я выбрал сборную России. Команда неудачно выступила на последнем чемпионате Европы, однако я уверен, что по уровню она не слабее той же сборной Хорватии, добравшейся до финала. Все уважают российскую гандбольную школу, и для меня большой вызов попытаться вернуть ей былые успехи.