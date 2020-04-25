В мужском чемпионате России следующего сезона могут принять участие 13 команд

В чемпионате России по гандболу среди мужских команд в сезоне-2020/21 могут принять участие 13 команд, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Ранее было принято решение досрочно завершить чемпионаты России по гандболу среди мужчин и женщин из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что по итогам досрочно завершенного сезона ни одна команда не покинет мужскую суперлигу по спортивному принципу. При этом лидер высшей лиги получает право на повышение. Таким образом, в сезоне-2020/21 в мужском чемпионате России могут сыграть 13 команд.

По итогам сезона-2019/20 за 9-12-е места должны были играть «Таганрог-ЮФУ», волгоградский «Каустик», челябинское «Динамо» и уфимский «Акбузат». Лидером высшей лиги до приостановки сезона был «Сунгуль» из Снежинска.