Михаил Виноградов: «Спартаку» не повезло в конце матча с «Чеховскими медведям»

9 марта завершился регулярный этап российского чемпионата. В последнем матче регулярного этапа чемпионата России «Спартак» на выезде уступил «Чеховским медведям» (23:22). О ходе игры рассказал левый полусредний красно-белых Михаил Виноградов.

— Начало матча наша команда провалила. Очень хромала реализация моментов. Изначальный план на игру состоял в том, чтобы быстро перемещать мяч, активно действовать, стягивать на себя защитников «Чеховских медведей», освобождая зоны для прорыва, — сказал Виноградов. — К сожалению, что-то пошло не так. Я думаю, чеховцы очень серьезно настроились на игру, ведь после поражения в первом матче им хотелось отомстить. Ключевой момент случился в концовке первого тайма, когда несколько наших ошибок в нападении позволили хозяевам площадки оторваться на три мяча.

Во втором тайме мы постоянно играли с позиции догоняющих. «Спартак» сумел сравнять счет, но в концовке матча нам не повезло. Доигрывать в меньшинстве из-за двухминутного удаления было очень непросто: мы пропустили мяч, нам пришлось в спешке что-то придумывать. К сожалению, последний рывок не увенчался успехом. Будем смотреть запись игры, разбирать ошибки, чтобы к «Финалу четырех» Кубка России быть максимально готовыми к любым сюрпризам. Надеюсь, что мы поквитаемся с «Чеховскими медведями» и завоюем свой первый трофей.

Перед стартом плей-офф российского чемпионата московскому «Спартаку», а также уфимскому «Акбузату», «Чеховским медведям» и «Пермским медведям» предстоит встретится в «Финале четырех» Кубка России, который пройдет 14-15 марта в Перми. (Александр Акимов)