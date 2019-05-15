Илья Рябов: "Спартак" победил за счет сплоченности команды"

Московский "Спартак" в гостях победил ставропольскую команду "Динамо-Виктор" в первом матче серии 1/2 финала чемпионата России (27:26). Встречу прокомментировал линейный красно-белых Илья Рябов.

– Встреча против "Динамо-Виктор" оказалась для нас очень непростой. При своих болельщиках ставропольские гандболисты играли с высокой самоотдачей, – сказал Рябов. – Во втором тайме мы показали себя настоящей командой. Все ребята поддерживали друг друга, бились в каждом игровом эпизоде. Считаю, что именно благодаря такой сплоченности мы смогли добиться важнейшей победы. Сейчас очень важно сохранить подобный настрой и на вторую встречу. Мы ведем в серии со счетом 1-0, но расслабляться не стоит, поскольку в плей-офф может произойти все, что угодно. Нас ждет очень непростой ответный матч. Игроки "Спартака" приложат все усилия, чтобы победить во второй встрече и оформить выход в финал.

Ответный матч серии "Спартак" – "Динамо-Виктор" пройдет 18 мая в столичном Дворце спорта в Крылатском. Игра начнется в 17.00. В случае ничейного результата после двух матчей, решающая встреча пройдет 19 мая также в Москве. (Максим Бирюков)