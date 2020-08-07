Мужской гандбольный клуб ЦСКА в предстоящем сезоне будет принимать домашние матчи на двух аренах — УСЗ «Игровой» и ДС «Динамо» на Лавочкина. Технический организатор армейцев Михаил Федоров объяснил этот выбор.

— «Игровой» хорошо знаком любителям московского гандбола, здесь провел свой дебютный сезон женский ЦСКА. Это — современная универсальная площадка, обладающая отличной спортивной инфраструктурой. Большой плюс арены еще и в том, что она располагается в пешей доступности от станций метро и МЦК. Именно здесь мы будем проводить домашние матчи внутренних первенств, — сказал Федоров. — Несмотря на все преимущества, «Игровой» соответствует не всем регламентным требованиям ЕГФ, в частности, по вместимости, поэтому мы не сможем выступать на этой арене в еврокубках. Матчи Лиги Европы ЦСКА будет проводить во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина. Пусть этот зал не такой современный, но у него «за плечами» немало крупных соревнований, в том числе международного уровня. (Александр Акимов)