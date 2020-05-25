ЦСКА вводит цифровой анализ тренировок игроков

Гандбольный клуб ЦСКА модернизирует подход к тренировкам, внедрив в работу программу для спортивного анализа. Пользу современных технологий в подготовке игроков прокомментировал главный тренер армейцев Олег Кулешов.

— Лучшие спортивные команды используют различные аналитические программы для тренировок. Нашим партнером в этой сфере стала сеть XPS Network — там есть возможность проводить углубленный видеоанализ, а также быстро делиться с игроками всей необходимой информацией в режиме онлайн, — сказал Кулешов. — Каждой команде с высокими амбициями нужно идти в ногу со временем, а у этого инструмента большие возможности, которые помогут улучшить тренировочный процесс на всех этапах.

С помощью новой платформы мы сможем отслеживать изменения в самочувствии и физической форме игроков, следить за показателями спортсменов, за их игровыми результатами. Это позволит более эффективно планировать тренировки и нагрузку.

Напомним, полноценную подготовку к сезону армейцы планируют начать в первых числах июня, когда игроки основы вернутся из отпусков. Для эффективного построения тренировочного процесса после долгого перерыва уже будут использоваться новые технические возможности.