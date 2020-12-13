ЦСКА победил «Виктор» в Москве

ЦСКА в рамках чемпионата России одержал победу над серебряным призером прошлого сезона ставропольским «Виктором» (28:24). Своими впечатлениями от матча поделился правый полусредний красно-синих Олег Астрашапкин.

— Мы очень бодро начали матч: навязали сопернику быструю игру, цепко оборонялись и получили преимущество в 5 мячей к середине первого тайма. У нас многое получалось! «Виктор» ничего не мог поделать с нашими контратаками и агрессивной защитой. Там, где мы не успевали отработать в обороне, отлично страховал Виктор Киреев. Его сэйвы сыграли большую роль в нашем преимуществе, — сказал Астрашапкин. — Во втором тайме мы стали проводить больше позиционных атак, потому что «Виктор» стал быстрее возвращаться в оборону. К сожалению, мы немного потеряли концентрацию в концовке матча, что позволило гостям сократить отставание. Это станет хорошим уроком для нас в преддверии важного матча в Чехове.

Следующим соперником армейцев станут «Чеховские медведи». Встреча состоится 19 декабря в подмосковном ДС «Олимпийский».

(Александр Акимов)