ЦСКА начнет тренировки в начале июня

В начале июня игроки мужского гандбольного ЦСКА вернутся из отпусков и рассчитывают приступить к тренировкам. Подробностями поделился начальник московской команды Борис Алтунин.

— В связи с досрочным завершением чемпионата все игроки отправились в отпуск раньше запланированного, в мае, но уже в первых числах июня они вернутся в расположение команды, — сказал Алтунин. — С 1 июня у нас возобновятся тренировки по видеосвязи под руководством нашего тренера по ОФП, а уже 5-го числа запланировано контрольное взвешивание и ряд других тестов для оценки физической формы игроков после длительного перерыва, их готовности к нагрузкам.

Если позволит эпидемиологическая ситуация — тогда же команда приступит к втягивающим тренировкам, сначала на свежем воздухе, а потом, надеемся, и в зале. Обеспечим спортсменам максимально комфортные условия для эффективной работы.

Чуть позже из отпуска вернется только Денер Йанимаа — он провел май дома, в Эстонии. И по приезде в Россию ему придется еще две недели провести на карантине.

Напомним, московские гандболисты перешли на формат дистанционных тренировок еще в конце марта в связи с обострением эпидемиологической ситуации, закрытием тренировочных залов и введением режима самоизоляции, который был продлен в Москве до 31 мая. (Александр Акимов)