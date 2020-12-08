Идеальная Россия. Наши гандболистки сметают всех на Евро даже без Вяхиревой

Первый этап команда закончила с максимальным результатом. Дальше — самое интересное.

Чемпионат Европы-2020 в Дании

Предварительный этап. Группа B

Россия — Испания — 31:22

Чехия — Россия — 22:24

Россия — Швеция — 30:26

Итоговое положение в группе

1. Россия — 3 победы

2. Швеция — 1

3. Испания — 1

4. Чехия — 0

Казалось, сборной России на этом чемпионате Европы будет тяжело с первого же этапа. Травмы вывели из строя сразу трех важнейших игроков: 19-летнюю невероятно талантливую Елену Михайличенко, опытнейшую и сверхнадежную Анну Сень, и главную звезду мирового гандбола Анну Вяхиреву. Даже объяснять не нужно, насколько это ощутимые потери.

Стопроцентный этап

А в соперниках уже на первом этапе нам выпали традиционно неудобные шведки, вице-чемпионки мира-2019 испанки, ну и чешки — явные аутсайдеры группы. Тем удивительнее, что именно с Чехией игра получилась самой сложной. Во втором тайме у России просто заклинило реализацию: был 20-минутный период, когда девушки забросили всего четыре гола. Но даже при этом дожать соперниц удалось.

Зато матч с Испанией получился просто сказочным. По многим прогнозам, в том числе, Европейской федерации гандбола, фаворитами были отнюдь не подопечные Мартина Амброса. Нам отводили предварительное восьмое место по итогам турнира, им — третье. У испанок звонкая сборная, плюс нет серьезных проблем. Вместе с тем, и шансов против России у них, как выяснилось, тоже немного. «Минус» девять — это натуральный разгром. Такой оплеухи они не получали с прошлого чемпионата мира. На который получили от олимпийских чемпионок-2016 «минус» десять.

Наконец, в понедельник вечером была добыта важнейшая победа над Швецией. Антонина Скоробогатченко забила в первой же атаке, после чего скандинавки весь матч пытались догонять и ни разу не вышли вперед. Всю игру россиянки держали комфортное преимущество. Иногда оно вырастало до пяти-шести мячей, бывало, сокращалось до одного, но в такие моменты наши девушки снова добавляли и отрывались. Причем играли разнообразно, много задействовали края. Не стеснялись брать на себя выходящие со скамейки. Амброс давал отдыхать лидеру команды Дарье Дмитриевой, однако шведкам едва ли дышалось легче, когда вместо нее появлялась Екатерина Ильина. Вместе с тем сразу 59 минут отыграла Юлия Манагарова — и намотала за матч солиднейшие для гандбола 5,4 км.

Впереди — Дания и Франция

Три победы в группе — это не только уверенность. Формат гандбольного чемпионата Европы таков, что прорваться из предварительного раунда дальше — совсем несложно. Борьбу продолжают сразу три команды из квартета. Но загвоздка в том, что с первого этапа вместе с командой дальше переезжают и набранные очки. И у России теперь — максимально возможные четыре (победа над Чехией сгорает, потому что эта команда не пробилась дальше) балла. А вот у Испании и Швеции, которые друг с другом сыграли вничью, всего по одному, и в мясорубке основного раунда им, скорее всего, не выжить.

Помимо этих сборных в наш секстет на следующем этапе добавляются действующие чемпионки Европы — француженки, хозяйки Евро — датчанки и, скорее всего, обладатели пятого места на ЧМ-2019 черногорки (для этого сегодня вечером им достаточно не проиграть Словении).

На шесть амбициозных команд всего два места в полуфинале. Это жестко. Но если Россия продолжит играть так же мощно, как на старте турнира, проблем с выходом в финальную четверку возникнуть не должно. Две победы в трех предстоящих матчах гарантируют нашей команде заветный полуфинал.