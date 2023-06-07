Женская национальная команда России по гандболу в августе проведет сбор в Китае

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин сообщил, что женская команда в начале августа проведет сбор в Китае.

«Женская сборная с 1 по 8 августа выезжает в Китай для участия в тренировочных матчах», — приводит ТАСС слова Воронина.

17 мая Международная федерация гандбола (IHF) сообщила, что мужская сборная России по гандболу не примет участия в Олимпийских играх в Париже. При этом женская команда может отобраться на Олимпиаду через декабрьский чемпионат мира, если получит на него wild card.